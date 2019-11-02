В Рязанской области столкнулись «Тойота» и «Датсун»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 1 ноября, в Клепиковском районе, на 21 километре трассы «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись Тойота Ленд Крузер и Датсун, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 56-летний житель Ивановской области за рулем легковушки столкнулся с внедорожником, которым управлял 51-летний рязанец.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля обращался за медицинской помощью.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.