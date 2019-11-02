В Рязанской области пропал 35-летний мужчина

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В Туме Рязанской области пропал 35-летний Виктор Веденкин. Об этом сообщили волонтеры ПСО «
С 18 октября 2019 года местонахождение пропавшего неизвестно. Может направляться в город Гусь-Железный.
Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
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