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21:43, 2 ноября 2019 255
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В Рязани женщина за рулем внедорожника проехалась по «встречке»

В Рязани женщина за рулем внедорожника проехалась по «встречке»

В Рязани женщина за рулем внедорожника проехалась по «встречке». Ролик появился в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 2 ноября.

Машину заметили на улице Братиславской.

«Ох уж эти дамы», — подписал автор поста.


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