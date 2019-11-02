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21:08, 2 ноября 2019 99
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В Рязани предложили провести молдавский праздник встречи весны

В Рязани предложили провести молдавский праздник встречи весны

В Рязани намерены провести молдавский музыкальный праздник встречи весны «Мэрцишор». С таким предложением выступил полномочный посол Республики Молдова Андрей Негуца во время рабочей встречи с губернатором Николаем Любимовым.

Праздник хотят провести в следующем году. Глава региона отметил, что он «с удовольствием поддержал эту идею».

Помимо развития культурных связей, у нас с Молдовой много важных направлений, которые можно и нужно развивать. Товарообмен, образование, туризм — в эти дни делегация Посольства Молдовы вместе с нашими специалистами и бизнесменами активно работает над новыми проектами и вариантами сотрудничества", — написал губернатор на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, Любимов пригласил туристов из Молдовы «в нашу Новогоднюю столицу России».

Справка

Мэрцишор — традиционный праздник встречи весны в Молдавии и Румынии. Празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.


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