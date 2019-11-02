В России начнут штрафовать машины с иностранными номерами за нарушения ПДД

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Фото: Pixabay.com
С 2020 года в России планируют начать штрафовать машины с иностранными номерами за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает
По его словам, этот вопрос будет закрыт в течение следующего года. За нарушение ПДД зарубежные перевозчики будут нести такую же ответственность, как и российские.
«Это системный вопрос, который требует сложной координации федеральных служб. Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС», — сказал Акимов.
Для создания системы взимания штрафов с иностранных граждан необходимо объединить базы данных таможни, пограничников и министерства внутренних дел. Вся эта информация будет вноситься в единую информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.
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