В Пронском районе «Фольксваген» улетел в кювет, пострадали женщина и двое детей

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 1 ноября, в Пронском районе на 74 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин» перевернулся Volkswagen Polo. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 29-летняя женщина, двигаясь со стороны Скопина в сторону Рязани, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель, а также двое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 9-и и 16-лет. Их доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
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