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9:38, 2 ноября 2019 100
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В Находке произошел взрыв на танкере, есть жертвы

В Находке произошел взрыв на танкере, есть жертвы

В Находке произошел взрыв на танкере, передает ТАСС.

В субботу, 2 ноября, на танкере «Залив Америка», следовавшего под российским флагом, произошел хлопок. Из-за взрыва газа погибло три человека, еще один пострадал. Инцидент произошел в заливе Находка.

Очевидцы отмечают, что взрывной волной за борт откинуло матроса, боцмана и старшего помощника. На борту танкера было девять человек.

На месте происшествия работают спасатели, также для оказания помощи отправлены два портовых буксира.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).


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