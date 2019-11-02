В Находке произошел взрыв на танкере, есть жертвы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Находке произошел взрыв на танкере, передает
В субботу, 2 ноября, на танкере «Залив Америка», следовавшего под российским флагом, произошел хлопок. Из-за взрыва газа погибло три человека, еще один пострадал. Инцидент произошел в заливе Находка.
Очевидцы отмечают, что взрывной волной за борт откинуло матроса, боцмана и старшего помощника. На борту танкера было девять человек.
На месте происшествия работают спасатели, также для оказания помощи отправлены два портовых буксира.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В России начнут штрафовать машины с иностранными номерами за нарушения ПДД
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.