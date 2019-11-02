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14:09, 2 ноября 2019 113
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В Михайловском районе во время пожара взорвались баллоны с газом

В Михайловском районе во время пожара взорвались баллоны с газом

Фото: Издательство «Пресса»

В Михайловском районе во время пожара взорвались баллоны с газом, об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар начался утром, 2 ноября, в деревне Арсентьево Михайловского района. Загорелся деревянный одноэтажный дом с печным отоплением.

По словам очевидцев, во время пожара взорвались два газовых баллона. Хозяева успели вовремя выйти и не пострадали.

Причины пожара устанавливаются.


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