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Фото: Издательство «Пресса»
В Михайловском районе во время пожара взорвались баллоны с газом, об этом пишет ИД «
Пожар начался утром, 2 ноября, в деревне Арсентьево Михайловского района. Загорелся деревянный одноэтажный дом с печным отоплением.
По словам очевидцев, во время пожара взорвались два газовых баллона. Хозяева успели вовремя выйти и не пострадали.
Причины пожара устанавливаются.
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