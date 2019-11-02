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16:19, 2 ноября 2019 103
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В Михайловском районе «Лада» улетела в кювет и опрокинулась на крышу, пострадал пенсионер

В Михайловском районе «Лада» улетела в кювет и опрокинулась на крышу, пострадал пенсионер

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 1 ноября, в Михайловском районе на 209 километре трассы Р-22 «Каспий» Lada Kalina улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За рулем легковушки находился 66-летний житель Саратовской области. Он не справился с управлением и съехал с трассы.

В результате ДТП водителя госпитализировали. Автомобиль получил механические повреждения.


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