В Михайловском районе «Лада» улетела в кювет и опрокинулась на крышу, пострадал пенсионер

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 1 ноября, в Михайловском районе на 209 километре трассы Р-22 «Каспий» Lada Kalina улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
За рулем легковушки находился 66-летний житель Саратовской области. Он не справился с управлением и съехал с трассы.
В результате ДТП водителя госпитализировали. Автомобиль получил механические повреждения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области столкнулись «Тойота» и «Датсун»
|
cледующая новость →С рязанцами обсудили благоустройство площадки у ДК «Приокский»
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.