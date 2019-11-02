В Канаде ребенок во время Хэллоуина получил конфеты с марихуаной

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В Канаде в городе Колдбрук ребенок во время Хэллоуина получил конфеты с марихуаной, передает
Ребенку дали такое угощение, когда он ходил по соседским домам и собирал сладости. Пачку конфет с соответствующей маркировкой обнаружили родители.
Полицейские начали искать хозяина сладостей с марихуаной.
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