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18:17, 2 ноября 2019 82
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В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III

В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого поврежден памятник императору Александру III, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла утром в субботу, 2 ноября. На монумент наехал Mercedes-Benz.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте владельца автомобиля, 36-летнего мужчину, который был пьян. Он отрицал факт нахождения за рулем кроссовера, объясняя, что в момент происшествия «прогуливался по набережной». Пояснить, кто был за рулем иномарки, владелец не смог.

В отношении собственника автомобиля составлен протокол по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения освидетельствования.

Кроме того, хозяин машины привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не имея при себе соответствующих документов.

Также виновнику предстоит возместить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.


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