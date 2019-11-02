В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III

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В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого поврежден памятник императору Александру III, сообщили в
Авария произошла утром в субботу, 2 ноября. На монумент наехал Mercedes-Benz.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте владельца автомобиля, 36-летнего мужчину, который был пьян. Он отрицал факт нахождения за рулем кроссовера, объясняя, что в момент происшествия «прогуливался по набережной». Пояснить, кто был за рулем иномарки, владелец не смог.
В отношении собственника автомобиля составлен протокол по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения освидетельствования.
Кроме того, хозяин машины привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не имея при себе соответствующих документов.
Также виновнику предстоит возместить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.