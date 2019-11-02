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15:48, 2 ноября 2019 251
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В Горроще рязанка на «Хендай» сбила женщину

В Горроще рязанка на «Хендай» сбила женщину

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 1 ноября, в Рязани на улице 14-я Линия рядом с домом 2-в Hyundai сбил 33-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За рулем иномарки находилась 32-летняя женщина. Рязанка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая обращалась за медпомощью.


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