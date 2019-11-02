В Горроще рязанка на «Хендай» сбила женщину

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 1 ноября, в Рязани на улице 14-я Линия рядом с домом 2-в Hyundai сбил 33-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
За рулем иномарки находилась 32-летняя женщина. Рязанка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавшая обращалась за медпомощью.
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