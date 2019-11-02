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Фото: Администрация Рязани
В этом году дороги отремонтировали на 20 рязанских улицах, сообщили в горадминистрации.
Обустраивают проезжую часть на улицах: Чкалова, 10-я Линия, Связи, Садовой, Грибоедова, Подгорной, Весенней, Тимакова, участке 1-й Красной — Старореченской сейчас ремонтируют тротуары.
Также отмечается, что работы завершили на Московском шоссе, центральных улицах Либкнехта, Почтовой, Новослободской, Свободы и плошади Свободы, а также на окраинах — Сережином переулке, Васильевском проезде, Кальной (участок от Быстрецкой до дома №44), Гагарина, 1-й Линии и Спортивной.
На сегодняшний день план по дорожной кампании в Рязани выполнили на 92%, говорится в сообщении.
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