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8:03, 2 ноября 2019 195
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В Донецке появился памятник рязанскому маршалу Бирюзову

В Донецке появился памятник рязанскому маршалу Бирюзову

В Донецке появился памятник рязанскому маршалу Сергею Бирюзову. Инициатором мероприятия стал российский режиссер и продюсер Юрий Душин.

Бронзовый бюст на гранитном постаменте, созданный Российским военно-историческим обществом, открыли к 55-летию со дня трагической гибели Бирюзова.

«Мы не дадим в обиду свою историю, героев, традиции. Мы будем восстанавливать разрушенные мемориалы и создавать новые. Мы не отступим», — отметил Юрий Душин.

С апреля 1943 года Бирюзов был начальником штаба Южного (с октября 1943 — 4-го Украинского) фронта. Основным сражением на этой должности стал Донбасская операция, освобождение Крыма, Ясско-Кишиневская операция и освобождение Белграда. 19 октября 1964 года маршал погиб в авиационной катастрофе около Белграда, на горе Авала.


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