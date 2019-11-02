В Астрахани начали строить теплоход для круизов, который будет ходить через Рязань

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Астрахани на заводе «Лотос» начали строить трехпалубный теплоход «Золотое кольцо», который будет ходить через Рязань, пишет «
Судно сможет работать на предельном мелководье (до 1,2 м). На нем установят компьютерное управление движением и системами, благодаря чему он начнет подходить к необорудованному берегу.
Теплоход будет ходить по Волге и Оке по маршруту: Москва — Коломна — Константиново — Рязань — Касимов — Муром — Павлово — Нижний Новгород — Плес — Кострома — Ярославль — Мышкин — Углич — Москва.
Судно может принять на борт 180 человек. На нем — каюты площадью 17 кв. м, не считая балконов, с большими санитарными блоками, два ресторана, тренажерный зал и спа-салон с турецкой баней.
Планируется, что в первый круиз судно отправится в сентябре 2020 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинздрав установил суточную норму потребления соли для россиян
|
cледующая новость →В квартирах собственника турлатовской свалки прошли обыски — СМИ
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.