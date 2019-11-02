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17:14, 2 ноября 2019 191
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В Астрахани начали строить теплоход для круизов, который будет ходить через Рязань

В Астрахани начали строить теплоход для круизов, который будет ходить через Рязань

В Астрахани на заводе «Лотос» начали строить трехпалубный теплоход «Золотое кольцо», который будет ходить через Рязань, пишет «Астрахань 24».

Судно сможет работать на предельном мелководье (до 1,2 м). На нем установят компьютерное управление движением и системами, благодаря чему он начнет подходить к необорудованному берегу.

Теплоход будет ходить по Волге и Оке по маршруту: Москва — Коломна — Константиново — Рязань — Касимов — Муром — Павлово — Нижний Новгород — Плес — Кострома — Ярославль — Мышкин — Углич — Москва.

Судно может принять на борт 180 человек. На нем — каюты площадью 17 кв. м, не считая балконов, с большими санитарными блоками, два ресторана, тренажерный зал и спа-салон с турецкой баней.

Планируется, что в первый круиз судно отправится в сентябре 2020 года.


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