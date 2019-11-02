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У «Глобуса» столкнулись «Шкода» и «Калина». Фотографию прислали RZN.info очевидцы аварии.
На кадрах видно, как «Калина» врезалась в бок «Шкоды». По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии затор не образовался
Официальной информации о ДТП не поступало.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.