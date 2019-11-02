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11:26, 2 ноября 2019 218
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У «Глобуса» столкнулись «Шкода» и «Калина»

У «Глобуса» столкнулись «Шкода» и «Калина»

У «Глобуса» столкнулись «Шкода» и «Калина». Фотографию прислали RZN.info очевидцы аварии.

На кадрах видно, как «Калина» врезалась в бок «Шкоды». По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии затор не образовался

Официальной информации о ДТП не поступало.


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