Спасатели напомнили рязанцам о правилах безопасного отдыха в бане

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанские спасатели напомнили о правилах безопасного отдыха в бане, сообщили в
«В осеннее-зимний период бани остаются любимым местом отдыха рязанцев. Но даже во время отдыха нельзя забывать о правилах пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, чаще всего пожары в банях происходят из-за нарушения правил противопожарного режима при ее устройстве, неправильного расположения или строения печи и дымохода, неаккуратного использования. Чтобы избежать и сохранить свое имущество от огня, пожарные посоветовали придерживаться нескольких правил правил:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Горроще оборвался троллейбусный провод
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.