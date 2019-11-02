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8:51, 2 ноября 2019 113
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Спасатели напомнили рязанцам о правилах безопасного отдыха в бане

Спасатели напомнили рязанцам о правилах безопасного отдыха в бане

Фото: Pixabay.com

Рязанские спасатели напомнили о правилах безопасного отдыха в бане, сообщили в пресс-службе регонального ГУ МЧС.

«В осеннее-зимний период бани остаются любимым местом отдыха рязанцев. Но даже во время отдыха нельзя забывать о правилах пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, чаще всего пожары в банях происходят из-за нарушения правил противопожарного режима при ее устройстве, неправильного расположения или строения печи и дымохода, неаккуратного использования. Чтобы избежать и сохранить свое имущество от огня, пожарные посоветовали придерживаться нескольких правил правил:

  • печь и дымоход должны быть прочищены, отремонтированы, а трещины надежно заделаны;
  • любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям;
  • в местах, где конструкции здания примыкают к дымоходным трубам, необходимо предусмотреть противопожарную разделку;
  • на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист;
  • чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее три раза в день и не более, чем по полтора часа;
  • топку печи необходимо прекратить за три часа до сна;
  • чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
  • не сушить на печи вещи и сырые дрова;
  • нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку, по поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на пол и стены;
  • нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра;
  • следить за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

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