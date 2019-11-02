Рязанцев пригласили на «Ночь искусств»

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Рязанский кремль пригласил желающих на «Ночь искусств-2018». Ежегодная акция пройдет в воскресенье, 3 ноября, сообщили организаторы.
С 18:00 до 22:00 рязанцев пригласили побывать на четырех площадках музея. Вход бесплатный.
Программа:
18:00 Фотовыставка Андрея Павлушина «Доля Деля» посвящена режиссеру Владимиру Делю, основателю и бессменному руководителю легендарного Скопинского молодежного театра «Предел». В коллекции собраны и «парадные» портреты, и снимки, сделанные в семейном и дружеском кругу, в моменты репетиций и размышлений. На открытии выставки выступит фольклорный ансамбль «Жерелье» с подлинными песнями и в старинных костюмах села Секирино Скопинского района.
19:30 «Несказанный свет». Авторская поэтическая программа Василия Фролова к 200-летию Я.П. Полонского. Василий Фролов — рязанский поэт, актер, певец. Сборники стихов: «Есенинская Русь», «Первые проталинки», «И снова о любви поговорим». Музыкальные альбомы: «Золотые дожди», «Лирические песни», «Моя звезда», «Научи меня».
19:00 Мастер-класс по fashion-иллюстрации Ольги Крамс. Желающие смогут создать рисунок в стиле fashion с помощью интересной техники «пятна». Все материалы предоставляются. Продолжительность 1 час.