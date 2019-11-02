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Рязань уступила Касимову по индексу качества городской среды, такое исследование
Исходя из данных, Рязань набрала 180 баллов из 360 максимально возможных. Так, 40 баллов город получил за жилье, 24 балла на — улично-дорожную сеть, 29 — озеленение, 29 — общественно-деловую инфраструктуру, 29 — социально-досуговую инфраструктуру, 29 — общегородское пространство.
Касимов, в свою очередь, набрал 185 баллов. В целом, городскую среду Рязани и Касимова признали благоприятной.
Кроме того, в исследовании представлены и другие города области: Сасово — 172, Рыбное — 169, Кораблино — 163, Спасск-Рязанский — 154, Новомичуринск — 152, Скопин — 148, Ряжск — 146, Спас-Клепики — 143, Шацк — 142, Михайлов — 142.
В рейтинге крупных городов, от 250 тысяч до 1 млн жителей, Рязань заняла место в середине таблицы. Анализ качества городской среды велся по шести критериям и 36 индикаторам.
Отметим, под индексом качества городской среды подразумевается то, насколько город готов к современным вызовам и отвечает потребностям горожанина. Цель в том, чтобы оценить не только город, но и понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях.
Напомним,
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