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10:08, 2 ноября 2019 97
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Появилось видео задержания убийцы ребенка в Нарьян-Маре

Появилось видео задержания убийцы ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись задержания мужчины, убившего шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого на месте преступления.

На записи видно, что на мужчину надели наручники, на его руках и одежде видны следы крови. Позднее полицейские уводят преступника из помещения.

Ранее суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве в детском саду Нарьян-Мара.

Напомним, в четверг, 31 октября, мужчина ворвался в детсад и зарезал ребенка. Он проник в детский сад «Сказка», который находится в доме № 7 на улице 60 лет СССР. Шестилетний мальчик погиб на месте. Позже выяснилось, что злоумышленник был пьян. Мать убитого мальчика рассказала подробности случившегося.


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