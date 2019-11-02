Появилось видео задержания убийцы ребенка в Нарьян-Маре

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Следственный комитет РФ
Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого на месте преступления.
На записи видно, что на мужчину надели наручники, на его руках и одежде видны следы крови. Позднее полицейские уводят преступника из помещения.
Ранее суд
Напомним, в четверг, 31 октября, мужчина
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.