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12:51, 2 ноября 2019 173
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Пьяный рязанец угрожал убить соседку ножом

Пьяный рязанец угрожал убить соседку ножом

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец угрожал убить соседку ножом, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница деревни Бедищево Ермишинского района, она сообщила, что ее знакомую угрожали убить ножом.

Оперативники выяснили, что накануне пьяный мужчина пришел к соседке. Он настоятельно просил женщину купить у него дрова. Однако она отказалась. Тогда злоумышленник достал нож и пригрозил убийством.

Полицейские задержали рязанца. Теперь ему грозит два года лишения свободы.


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