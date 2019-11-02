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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец угрожал убить соседку ножом, об этом сообщили в
В полицию обратилась жительница деревни Бедищево Ермишинского района, она сообщила, что ее знакомую угрожали убить ножом.
Оперативники выяснили, что накануне пьяный мужчина пришел к соседке. Он настоятельно просил женщину купить у него дрова. Однако она отказалась. Тогда злоумышленник достал нож и пригрозил убийством.
Полицейские задержали рязанца. Теперь ему грозит два года лишения свободы.
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