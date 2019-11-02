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17:39, 2 ноября 2019 128
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Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян

Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения России внесло изменения в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега Салагай.

Салагай объяснил, что теперь показатели приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения: не более пяти граммов соли в сутки.

При этом употреблять стоит йодированную соль, что очень важно для профилактики заболеваний, связанных с недостатком йода.

По словам замглавы ведомства, многие россияне превышают эту норму в полтора-два раза, что увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта. При этом учитывается вся поступающая с пищей соль, а не только та, что используется для досаливания.

Замминистра также перечислил советы ВОЗ для сокращения потребления соли: меньше использовать ее при приготовлении пищи, ограничить соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли.

Кроме того, организация рекомендует убрать солонки со стола, чтобы не досаливать еду без особой необходимости.


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