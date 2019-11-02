С рязанцами обсудили благоустройство площадки у ДК «Приокский»

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 31 октября, замначальника управления благоустройства Наталья Мельникова и представитель подрядчика встретились с рязанцами, чтобы обсудить реконструкцию площадки у ДК «Приокский», сообщил сайт горадминистрации.
Решение о работах принималось по итогам голосования по проекту «Комфортная городская среда».
На первом этапе жителям предложили выбрать те парки и скверы, которые они хотели бы обустроить в первую очередь. На втором этапе с рязанцами обсуждались дизайн-проекты.
«По итогам встречи жители микрорайона получили подробную информацию о проекте, — говорится в сообщении.
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