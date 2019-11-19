Житель Воронежской области избил брата до смерти и сдался полиции

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Житель Воронежской области избил брата до смерти, сообщил
Тело 54-летнего мужчины нашли в четверг, 14 ноября, в частном доме по улице Садовая села Ильмень Поворинского района.
Вечером 13 ноября между родственниками возникла ссора, из-за которой младший брат избил старшего. После избиения подозреваемый вывел потерпевшего во двор, а сам вернулся в дом и уснул. От полученных повреждений мужчина скончался.
Утром, обнаружив брата без признаков жизни, подозреваемый занес его в дом и вызвал полицейских.
Следователи задержали 51-летнего брата погибшего. Мужчина частично признал вину. Его заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 111 УК.
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