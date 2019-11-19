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Фото: Pixabay.com
Житель Клепиковского района пошел под суд за почти сотню спиленных деревьев. Об этом
В марте 2018 года мужчина вместе со знакомыми спилил 81 сосну, березу и осину. Приятелям злоумышленник не сказал, что они рубят лес незаконно.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год. С него также взыщут 476 615 рублей ущерба.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.