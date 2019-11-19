Воронежцам предложили бесплатно научаться фотографии и видеомастерству

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Воронежцев пригласили присоединиться к бесплатной школе фото- и видеомастерства, сообщил
С 25 ноября по 11 января в Коминтерновском районе в доме №19-а по Московскому проспекту начнет работать школа при районной управе. Первое занятие начнется в 18:00 25 ноября.
Занятия будут проходить два раза в неделю. Всех желающих научат основным правилам построения кадра, базовым приемам работы со светом, различным техникам съемки, обработке фотографий.
Кроме того, преподаватели расскажут о сочетании различных цветов в кадре, параметрах ISO, диафрагме, выдержке, экспозиции, режимах в фотоаппарате, основах цветокоррекции и жанров в съемке, видах дополнительного оборудования.
Учащиеся получат знания по ретуши и научатся их практическому применению, узнают, как правильно составлять портфолио и коллаж.
В конце обучения воронежцы снимут видеоролик и сделают фотовыставку на социальную тему.
Записаться можно по телефону: 206-76-60.
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