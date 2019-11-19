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21:38, 19 ноября 2019 198
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Владимирский губернатор отреагировал на столбы посередине дороги

Владимирский губернатор отреагировал на столбы посередине дороги

Владимирский губернатор Владимир Сипягин отреагировал на столбы посередине дороги. Он потребовал уволить ответственного за появление на трассе опор ЛЭП директора филиала ГУП «Дорожно-строительное управление № 3» «Вязниковское «ДРСУ».

На время проверки от должности также отстранили гендиректора ДСУ-3.

«Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны», — написал глава региона на странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, столбы посередине дороги сняли на видео неподалеку от деревни Заозерье.


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