Владимирский губернатор отреагировал на столбы посередине дороги

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Владимирский губернатор Владимир Сипягин отреагировал на столбы посередине дороги. Он потребовал уволить ответственного за появление на трассе опор ЛЭП директора филиала ГУП «Дорожно-строительное управление № 3» «Вязниковское «ДРСУ».
На время проверки от должности также отстранили гендиректора ДСУ-3.
«Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны», — написал глава региона на странице в соцсети «
Напомним, столбы посередине дороги сняли на
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