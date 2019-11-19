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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области вынесли приговор насильнику. Его жертвой стала 50-летняя жительница Хохольского района. Об этом во вторник, 19 ноября,
В июне пьяный 23-летний житель Пензенской области забрался в дом и, угрожая убийством, изнасиловал женщину, а также «совершил насильственные действия сексуального характера».
Мужчина сначала признался, а затем отказался от своих слов. Его вину подтвердили результаты экспертиз и показания потерпевшей и свидетелей.
Обвиняемого признали виновным по части 1 статьи 139 УК («Нарушение неприкосновенности жилища»), пункту «б» части 2 статьи 131 УК («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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