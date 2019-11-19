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11:13, 19 ноября 2019 91
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В воронежском перинатальном центре в седьмой раз отметили День белых лепестков

В воронежском перинатальном центре в седьмой раз отметили День белых лепестков

В пятницу, 15 ноября, в воронежском перинатальном центре в седьмой раз организовали День белых лепестков. Его приурочили ко Всемирному дню недоношенных детей, сообщила пресс-служба Воронежской облдумы.

Одним из организаторов праздника выступила главный внештатный неонатолог региона, председатель комитета Воронежской облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. В мероприятии также участвовали главврач областной клинической больницы № 1 Виктор Вериковский, руководитель перинатального центра Сергей Хоц, медперсонал, родители и дети, которые в разные годы родились в перинатальном центре с низкой и даже экстремально низкой массой тела. Для своих бывших пациентов сотрудники перинатального центра приготовили конкурсы, угощение и сувениры.

За восемь лет в перинатальном центре родились около 50 тысяч детей. И среди них ежегодно бывает около 300 малышей с массой тела менее двух килограммов. Рекордсменом среди таких новорожденных был мальчик весом около 700 граммов.

«Для нас самое главное — это чтобы ребенок не просто выжил и вырос, а чтобы у него было как можно меньше различных осложнений», — подчеркнула Людмила Ипполитова.

Сейчас в отделении интенсивной терапии находятся девять малышей, из них двойняшки под особым наблюдением врачей. Спустя несколько недель после родов брат и сестра вместе весят меньше одного обычного новорожденного ребенка.

«Рождение ребенка — это счастье, но в некоторых случаях, когда малыш слишком торопится появиться на свет, это может обернуться настоящей трагедией. Наша задача не только спасать, выхаживать таких детей, но и оказывать помощь и поддержку их родителям. Именно для этого семь лет назад в воронежском перинатальном центре мы впервые организовали День белых лепестков, — отметила Людмила Ипполитова. — Кстати, сегодня этот праздник отмечают во всех перинатальных центрах России».

Почетными грамотами отметили заведующих отделениями, врачей, акушеров и младший медперсонал перинатального центра.

Главный внештатный неонатолог региона, председатель комитета Воронежской облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова поблагодарила тех сотрудников, которые, помимо своих профессиональных обязанностей, на добровольных началах ведут образовательную работу в Школе родителей недоношенных детей. Школа открылась здесь год назад при поддержке Людмилы Ипполитовой в помощь родителям, а также бабушкам и дедушкам.

На сайте «Торопыжки36.рф» родители могут обмениваться информацией и получать рекомендации от сотрудников перинатального центра в режиме online.

В Воронежской области в рамках региональной программы развития здравоохранения действует подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка», направленная, в том числе, на развитие и модернизацию медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, финансирование подпрограммы ежегодно увеличивается.

«В 2019 году на эти цели из бюджета выделено 524,5 миллиона рублей. В будущем году проектом бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по данной строке расходов. Прогнозируется, что на мероприятия в рамках подпрограммы „Охрана здоровья матери и ребенка“ будет направлено более 600 миллионов рублей», — отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.


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