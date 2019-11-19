В Воронеже утвердили проект планировки дороги от Шишкова до Тимирязева

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Власти Воронежа утвердили проект планировки дороги от Шишкова до Тимирязева. Постановление мэрии опубликовали во вторник, 19 ноября, передает «
Проект подготовила компания «Центр-дорсервис».
Предполагается, что протяженность дороги составит 2,9 километра. Дорога будет состоять из трех участков: от улицы Шишкова (там появится транспортная развязка), проезд вдоль жилой застройки, между новыми жилыми комплексами, а также по незастроенной территории вдоль Ботанического сада до Тимирязева.
Все съезды дороги отделят островками безопасности и разделительными полосами. Дорога пройдет мимо жилой застройки. Для въезда и выезда предусмотрели шесть дополнительных полос, на участке вдоль Ботанического сада хотят сделать четыре полосы движения. По обеим сторонам предусмотрели тротуары и велосипедную дорожку.
Проект магистрали обошелся бюджету в 10 млн рублей. Ранее само строительство дороги оценивалось в 200-250 миллионов рублей.
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