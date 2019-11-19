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17:30, 19 ноября 2019 206
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В Воронеже утвердили проект планировки дороги от Шишкова до Тимирязева

В Воронеже утвердили проект планировки дороги от Шишкова до Тимирязева

Власти Воронежа утвердили проект планировки дороги от Шишкова до Тимирязева. Постановление мэрии опубликовали во вторник, 19 ноября, передает «РИА Воронеж».

Проект подготовила компания «Центр-дорсервис».

Предполагается, что протяженность дороги составит 2,9 километра. Дорога будет состоять из трех участков: от улицы Шишкова (там появится транспортная развязка), проезд вдоль жилой застройки, между новыми жилыми комплексами, а также по незастроенной территории вдоль Ботанического сада до Тимирязева.

Все съезды дороги отделят островками безопасности и разделительными полосами. Дорога пройдет мимо жилой застройки. Для въезда и выезда предусмотрели шесть дополнительных полос, на участке вдоль Ботанического сада хотят сделать четыре полосы движения. По обеим сторонам предусмотрели тротуары и велосипедную дорожку.

Проект магистрали обошелся бюджету в 10 млн рублей. Ранее само строительство дороги оценивалось в 200-250 миллионов рублей.

Фото «РИА Воронеж»


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