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В Воронеже перенесли остановку «Выборгская» в сторону центра. Павильоны теперь располагаются напротив друг друга, их разделяет пешеходный переход, передает «TV Губерния».
В пресс-службе горадминистрации пояснили, что остановку перенесли для удобства пешеходов.
Также на прошлой неделе в Воронеже перенесли остановки «Политехнический институт» и «проспект Труда».
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