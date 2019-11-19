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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 19 ноября, в Воронеже двоих мужчин убило упавшими со стройки кирпичами. Об этом
Кирпичи упали с 13 этажа строящегося дома на улице Шишкова. Погибли мужчины в возрасте 26 и 39 лет.
Следователи проводят проверку. Они уже назначили экспертизы и начали опрашивать свидетелей.
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