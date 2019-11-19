В Туме около автостанции напали на мужчину

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Туме неподалеку от автостанции напали на мужчину. Об этом RZN.info сообщили в рязанском УМВД.
В субботу, 16 ноября, около магазина «Пятерочка» у 38-летнего мужчины пытались отнять кошелек. Злоумышленник скрылся. На место выезжали полицейские.
Оперативники проводят проверку.
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