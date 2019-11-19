В среду в Рязани дважды прозвучит сигнальная сирена

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В среду, 20 ноября, в Рязанской области дважды прозвучит сигнальная сирена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Систему экстренного оповещения проверят в 7:45 и в 14:20.
Жителей региона призвали сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.
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