В Ряжске 78-летняя пенсионерка украла кошелек у посетительницы магазина

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В Ряжске 78-летняя пенсионерка украла кошелек у девушки, которая пришла в магазин за продуктами. Об этом сообщила
22-летняя потерпевшая рассказала, что с собой у нее было десять тысяч рублей. Чтобы кошелек не мешался в руках, она положила его на стеллаж, где и забыла. Опомнилась девушка уже на кассе, но к этому моменту бумажник уже пропал.
Прибывшие полицейские опросили сотрудников магазина и посмотрели записи с камер. Оказалось, что кошелек заметила пенсионерка. Она забрала его и вышла из магазина.
«По предварительной информации, пенсионерка случайно заметила чужой кошелек, оставленный на стеллажах, и не справилась с искушением забрать деньги себе, о чем позже сильно жалела», — говорится в сообщении.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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