В рязанском «Сбербанке» впервые зарегистрировали договор купли-продажи дома с земельным участком

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В Рязани прошла первая регистрация договора купли-продажи дома с земельным участком в офисе «Сбербанка». До этого момента подобные сделки проходили только по покупке квартир на вторичном рынке и новостроек.
Если стандартная процедура покупки недвижимости связана с обязательным посещением МФЦ дважды, то благодаря сервису регистрации в офисе банка, клиентам необходимо прийти сюда только один раз, пояснили в пресс-службе «Сбербанка».
Таким образом, клиент экономит время не только на посещении МФЦ, ожидание в очереди и так далее, но и на сроках регистрации. Такая регистрация проходит в течение 3-5 дней, что существенно быстрее стандартных сроков.
Клиенты, которые воспользовались этим сервисом, получают возможность быстрого взаимодействия с сотрудниками Росреестра через сотрудников банка. Сотрудники «Сбербанка» сопровождают регистрацию сделки и оперативно решают все вопросы с регистрирующим органом.
Отмечается, что с помощью этого сервиса по всей России зарегистрировали более 100 тысяч сделок.
Первую сделку по регистрации договора купли-продажи дома с земельным участком Рязанской области провело АН «Результат» — партнер ПАО Сбербанк.
«Мы всегда предлагаем нашим клиентам использовать самые инновационные и удобные сервисы для проведения сделок с недвижимостью. Этот раз не стал исключением. Регистрация сделки прошла очень быстро, а это очень важно, как для продавца, так и для покупателя. Все остались очень довольны!» — прокомментировала руководитель отдела продаж АН «Результат» Татьяна Алипкина.
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