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18:23, 19 ноября 2019 302
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В Рязани убрали еще четыре несанкционированных свалки

В Рязани убрали еще четыре несанкционированных свалки

Фото: Администрация Рязани

С 11 по 15 ноября в Рязани убрали еще четыре несанкционированных свалки. Об этом сообщил сайт администрации города.

Рабочие вывезли около 20 кубометров мусора напротив СНТ «Изумруд» в Голенчине. Свалки также убрали на улицах Совхозной, Радиозаводской и Гражданской.

С жалобами на несанкционированные свалки можно обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00):

  • префектура Советского района 21-65-70;
  • префектура Октябрьского района 28-37-49;
  • префектура Железнодорожного района 76-47-88;
  • префектура Московского района 37-35-19.

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