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Фото: Администрация Рязани
С 11 по 15 ноября в Рязани убрали еще четыре несанкционированных свалки. Об этом
Рабочие вывезли около 20 кубометров мусора напротив СНТ «Изумруд» в Голенчине. Свалки также убрали на улицах Совхозной, Радиозаводской и Гражданской.
С жалобами на несанкционированные свалки можно обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00):
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