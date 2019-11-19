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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 19 ноября, в Рязани наградили вернувшихся с Кавказа полицейских. В сводном отряде служили 90 сотрудников органов внутренних дел, которые представили почти все полицейские специальности,
В течение полугода рязанцы охраняли общественный порядок, пресекали незаконный оборот оружия, боеприпасов и наркотиков, а также обезвреживали находящихся в розыске и выявляли контрабанду.
Отмечается, что вернувшихся рязанцев заменили их коллеги.
Почетные грамоты и ведомственные награды сотрудникам вручил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Сергей Лебедев. Некоторым полицейским досрочно присвоили очередные специальные звания.
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