В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

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Минэкономразвития и МВД согласовали порядок продажи «красивых» номеров в России. Об этом пишет «
По данным издания, государственные регистрационные знаки (ГРЗ) поделят на обычные и «красивые» (с совпадающими буквами и цифрами). Отмечается, что принципы формирования «красивых» номеров сформируют позже. Такие номера можно будет получит через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Водители смогут сами выбрать «красивый» номер для автомобиля, предварительно проверив, не занят ли он. На его покупку дадут сутки.
Пошлина на «красивые» номера будет повышенной, точный размер определят позже.
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