В России начали тестировать марихуану в медицинских целях

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В России начали в лечебных целях тестировать марихуану. Об этом сообщил «
Главный внештатный специалист нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, медицинское употребление марихуаны легализовано не будет.
Он объяснил, что суть исследований заключается в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов.
Специалист добавил, что при употреблении марихуаны психозы возникают в 1-3% случаях.
Брюн назвал цифру очень большой, а психозы «тяжелыми, шизофреноподобными», которые плохо лечатся.
Исследования только начались, отмечается в сообщении.
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