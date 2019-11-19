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17:08, 19 ноября 2019 150
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В России начали тестировать марихуану в медицинских целях

В России начали тестировать марихуану в медицинских целях

В России начали в лечебных целях тестировать марихуану. Об этом сообщил «Интерфакс».

Главный внештатный специалист нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, медицинское употребление марихуаны легализовано не будет.

Он объяснил, что суть исследований заключается в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов.

Специалист добавил, что при употреблении марихуаны психозы возникают в 1-3% случаях.

Брюн назвал цифру очень большой, а психозы «тяжелыми, шизофреноподобными», которые плохо лечатся.

Исследования только начались, отмечается в сообщении.


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