В Роскачестве рассказали, как определить поддельное вино

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В Роскачестве рассказали, как определить качество вина в домашних условиях. Советы опубликованы на
Отмечается, что необходимо изучить вкус, аромат и внешний вид напитка. Хорошее вино должно быть чистым и прозрачным. Так, белое сухое вино должно быть светло-соломенным или бледно-золотистым.
Если по оттенку оно напоминает яблочный сок, то вероятно, что вино испорчено.
Палитра красного вина может варьироваться от бледно-гранатового до насыщенного рубиново-вишневого. Также красное вино может быть непрозрачно-красным с фиолетовым оттенком. О низком качестве напитка могут говорить запахи вареной свеклы, оттенки цветной капусты и лука. Помимо этого, вино не должно «обжигать» — это означает, что в нем содержится повышенное содержание «летучих кислот» — в первую очередь, уксусной. Эксперты также прокомментировали популярную народную методику с рюмкой и тазом: многие для тестирования вина помещают рюмку с алкогольным напитком в таз с водой, чтобы узнать, окрасит ли оно воду.
Заместитель руководитель Роскачества Илья Лоевский отметил, что эксперимент действует только если необходимо отличить сухое вино от полусладкого и сладкого, не пробуя его на вкус.
«А любое сухое вино (даже самое дорогое и качественное), будет растворяться в воде гораздо активней, чем полусладкое самого низкого качества. Даже если сладость в полусладком вине не природная, а от свеклы, обыватель может решить, что вино хорошее. Ведь оно осталось в рюмке. Как говорится, забудьте физику с химией, и жизнь наполнится чудесами и магией», — отметил он.
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