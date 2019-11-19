В Пензенской области «Лада» провалилась под землю, двое погибли

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Во вторник, 19 ноября, в Пензенской области Lada Largus провалилась под землю. Двое погибли, передает
Асфальт обвалился у магазина на улице Аустрина. Спасатели подняли машину. Личности погибших устанавливают.
На месте работает прокуратура и следователи.
Фото с сайта МЧС по Пензенской области
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