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В Канищеве нашли фрагмент сосуда возрастом шесть-семь тысяч лет. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в группе «
По мнению сотрудника Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Дмитрия Иванова, датировку сосуда определяют от V до начала III тысячелетия до новой эры, то есть возраст предмета составляет 6-7 тысяч лет.
«Характерный орнамент из точечных оттисков на лицевой поверхности предмета не оставляет нам сомнений — найден фрагмент крупного неолитического глиняного сосуда. Оборотная сторона пропитана нагаром — свидетельство приготовление пищи в этом сосуде в доисторическую эпоху», — пояснил археолог Василий Конов.
Он утверждает, что это самый древний из всех найденных в парке Морской славы артефактов.
«Самые древние предметы, найденные в парке, на территории Канищевского городища, датированы эпохой бронзы — II тысячелетием до новой эры, — добавил археолог. — Интересно, что условия рельефа, в которых расположен парк Морской славы, не был удобен для расположения стоянок каменного века — высоко расположенный над поймой и уровнем реки участок берега. Вот в Борках — совсем другое дело, там археологические памятники этой эпохи нам известны».
Ранее сообщалось, что на окраине Рязани
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