Топ-менеджера филиала «РСХБ-Страхование» арестовали в Воронеже

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Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу генерального директора местного филиала АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» (структура «Россельхозбанка») Сергея Кононова. Его подозревают в мошенничестве, передает «
Кононов пробудет в СИЗо до 13 января. Юрия Кошелева, проходящего по делу о мошенничестве, заключили под домашний арест до 13 января.
Сотрудники управления ФСБ по Воронежской области возбудили в отношении топ-менеджеров страховой компании уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили изданию несколько источников.
По версии следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры с подконтрольными фирмами-«прокладками» на обслуживание текущих нужд филиала страховой компании.
Сумма ущерба пока не раскрывается. Расследование уголовного дела продолжается.
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