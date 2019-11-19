Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров

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Сотрудники омского ГУ МЧС попросили у Деда Мороза год без чрезвычайных ситуаций и пожаров. В понедельник, 18 ноября, они отметили день рождения новогоднего волшебника и загадали желание,
«А вдруг исполнится?» — говорит психолог отдела кадров омского ГУ Марина Черезова.
Сотрудникам МЧС подарили конфеты.
Во время праздника эксперты напомнили гостям, как действовать в экстремальной ситуации.
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