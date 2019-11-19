Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:39, 19 ноября 2019 118
 0    0

Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров

Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров

Сотрудники омского ГУ МЧС попросили у Деда Мороза год без чрезвычайных ситуаций и пожаров. В понедельник, 18 ноября, они отметили день рождения новогоднего волшебника и загадали желание, сообщает пресс-служба ведомства.

«А вдруг исполнится?» — говорит психолог отдела кадров омского ГУ Марина Черезова.

Сотрудникам МЧС подарили конфеты.

Во время праздника эксперты напомнили гостям, как действовать в экстремальной ситуации.

Фото с сайта омского ГУ МЧС


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной 1

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 272
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 4 288
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
8:09, 10 ноября 2019 2 294
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 501
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
12:51, 6 ноября 2019 2 409
В четверг перекроют центр Рязани. Схема транспорта 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум