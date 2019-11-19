Сотрудница рязанского банка стала героиней шоу на СТС «Рогов в городе»

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Сотрудница рязанского банка станет героиней шоу на СТС «Рогов в городе». Выпуск с 29-летней Екатериной Чудининой покажут в воскресенье, 24 ноября.
Известно, что женщина живет в большом доме в Заокском с мужем и детьми. Кроме работы в банке, она успевает готовить молочные продукты на продажу, а также на общественных началах занимается сельским клубом: организовывает музыкальные фестивали, выступает в составе хора народной песни.
«Считает себя уверенной девушкой, но, когда дело доходит до шопинга, теряется: не знает, как преподать свои пышные формы, поэтому выбирает скучные вещи. Александр поможет Екатерине с гардеробом и приготовит для яркой девушки не менее яркие образы», — анонсировали на телеканале.
Напомним, съемки нового выпуска «Рогов в городе»
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