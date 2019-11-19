Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:58, 19 ноября 2019 792
 0    0

Сотрудница рязанского банка стала героиней шоу на СТС «Рогов в городе» 1

Сотрудница рязанского банка стала героиней шоу на СТС «Рогов в городе»

Сотрудница рязанского банка станет героиней шоу на СТС «Рогов в городе». Выпуск с 29-летней Екатериной Чудининой покажут в воскресенье, 24 ноября.

Известно, что женщина живет в большом доме в Заокском с мужем и детьми. Кроме работы в банке, она успевает готовить молочные продукты на продажу, а также на общественных началах занимается сельским клубом: организовывает музыкальные фестивали, выступает в составе хора народной песни.

«Считает себя уверенной девушкой, но, когда дело доходит до шопинга, теряется: не знает, как преподать свои пышные формы, поэтому выбирает скучные вещи. Александр поможет Екатерине с гардеробом и приготовит для яркой девушки не менее яркие образы», — анонсировали на телеканале.

Напомним, съемки нового выпуска «Рогов в городе» прошли в Рязани 30-31 октября. Ведущий Александр Рогов прогулялся по городу и дал журналистам интервью.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:22, 5 ноября 2019 5 863
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 4 215
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 4 210
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
8:09, 10 ноября 2019 2 274
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 458
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум