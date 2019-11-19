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17:18, 19 ноября 2019 669
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Синоптики рассказали, когда в Рязань придет зима

Синоптики рассказали, когда в Рязань придет зима

В четверг, 21 ноября, в европейской части России начнется метеорологическая зима. Об этом передает RT со ссылкой на специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

По словам синоптиков, предстоящая зима будет теплой, при этом теплые периоды будут чередоваться с холодными.

«В целом любой из зимних месяцев будет теплее многолетних значений», — пояснила Позднякова добавив, что морозы также ожидаются.


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