Синоптики рассказали, когда в Рязань придет зима

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В четверг, 21 ноября, в европейской части России начнется метеорологическая зима. Об этом передает
По словам синоптиков, предстоящая зима будет теплой, при этом теплые периоды будут чередоваться с холодными.
«В целом любой из зимних месяцев будет теплее многолетних значений», — пояснила Позднякова добавив, что морозы также ожидаются.
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