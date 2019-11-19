Секрет безопасной сделки. Лидеры рязанского рынка недвижимости презентовали удобный сервис для клиентов

В среду, 6 ноября, в рязанском бизнес-центре «Атлас» состоялась пресс- конференция, посвященная ситуации на региональном рынке ипотечного кредитования и новым сервисам, ориентированным на покупателей и продавцов жилья.

Спикерами брифинга стали гендиректор управляющей компании «Центральное агентство недвижимости» Андрей Некрасов и начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитованию рязанского отделения «Сбербанка России» Олег Сычев.

Открывая встречу с журналистами ведущих рязанских СМИ, Олег Сычев сообщил, что за первые десять месяцев этого года на территории региона выдали около пяти тысяч ипотечных кредитов на общую сумму семь миллиардов рублей. Более 60 процентов жилищных займов приходится на долю «Сбербанка».

«Таких внушительных показателей нам удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству с ведущими компаниями регионального рынка недвижимости, такими как УК 'Центральное агентство недвижимости'", — отметил Сычев.

Как пояснил Андрей Некрасов, на сегодняшний день в базе данных партнеров УК «Центральное агентство недвижимости» есть более десяти тысячах квартир, продаваемых как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. По его словам, столь широкий выбор помогает клиентам быстро найти объект с желанными потребительскими характеристиками и совершить сделку в максимально комфортных условиях.

«Особое внимание мы уделяем безопасности расчетов между покупателем и продавцом, — пояснил Некрасов. — Совместно со 'Сбербанком' мы разработали схему, благодаря которой средства покупателя на время совершения операции с недвижимостью блокируются на спецсчете и лишь после государственной регистрации перечисляются продавцу. Оповещение о движении денег и совершении сделки стороны получают благодаря письмам, отправляемым по электронной почте. Покупателю достаточно лишь перевести свои деньги на счет. Заключить договор купли-продажи и подать документы на регистрацию можно в офисе агентства, где постоянно находится представитель 'Сбербанка'".

В финале брифинга спикеры напомнили рязанцам о стабильном росте цен на недвижимость, при котором решение квартирного вопроса лучше не откладывать на потом.