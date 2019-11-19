РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

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На ежегодной выставке «Транспорт России» в натуральную величину показали макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Об этом передает
В плацкартном вагоне есть полки, разделенные перегородкой в виде шкафа. У каждого пассажира будет свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.
В вагоне, как и прежде, могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.
Как рассказали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.
Фото можно посмотреть по
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