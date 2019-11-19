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10:18, 19 ноября 2019 150
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

На ежегодной выставке «Транспорт России» в натуральную величину показали макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Об этом передает РИА Новости.

В плацкартном вагоне есть полки, разделенные перегородкой в виде шкафа. У каждого пассажира будет свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.

В вагоне, как и прежде, могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.

Как рассказали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.

Фото можно посмотреть по ссылке


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