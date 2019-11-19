Рязанской музыкальной школе к столетию подарили рояли, домры и гобой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанской музыкальной школе №1 подарили новые инструменты. Деньги выделили из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Культура».
У школы появились два новых рояля, фортепиано, две домры, балалайка, труба, гобой, а также звуковое и световое оборудование за семь с половиной миллионов рублей.
Инструменты презентовали во вторник, 19 ноября. В школе также устроили концерт, на котором выступили преподаватели и ученики.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров
|
cледующая новость →В Канищеве нашли фрагмент сосуда возрастом шесть-семь тысяч лет
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.